حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حارة نهارا وأمطار رعدية

على جنوب سيناء وشمال الصعيد وخفيفة على القاهرة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من الجيزة وشرق القاهرة وأقصي غرب البلاد من 2ص وحتى 2 ظ.

الطقس غدا على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس غدا في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً.

وتشهد مناطق متفرقة من شمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 36، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 17.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمى، و 24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.