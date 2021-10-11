لايف

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حارة نهارا وأمطار رعدية

على جنوب سيناء وشمال الصعيد وخفيفة على القاهرة
دعاء محمود 5:13 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 5:13 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من الجيزة وشرق القاهرة وأقصي غرب البلاد من 2ص وحتى 2 ظ.

الطقس غدا على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس غدا في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الإثنين 11-10-2021 في مصر.. حار واعتدال في البحرين

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً.

وتشهد مناطق متفرقة من شمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 36، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 17.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وأسيوط تسجل 36 للعظمي

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمى، و 24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الخميس 7-10-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 30 درجة عظمي

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

ضبط 12 قطعة أثرية أثناء تنقيب مواطن أسفل مسكنه في سوهاج

أماني عوض 4:54 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

طارق شوقي وسفير فنلندا يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير التعليم العام والفنى

جهاد سالم 4:49 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

محافظة الجيزة: قطع المياه عن مناطق أوسيم وناهيا وصفط اللبن لمدة 8 ساعات

محمود محسن 4:03 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

صندوق تحيا مصر يسلم تجهيزات الزواج لـ20 فتاة أولى بالرعاية بمحافظة أسيوط

السيد فؤاد 3:59 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

لغز «ميكروباص الساحل».. لا بلاغات بمفقودين أو آثار لحطام السيارة والجثث

أماني عوض 3:47 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

درجات الحرارة غدا تواصل الارتفاع المؤقت.. والعظمى فى القاهرة 32

عصام عميرة 3:46 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21