حالة الطقس غدا الثلاثاء.. بارد ليلًا وشبورة صباحًا على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواءً لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 20 درجة، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 14.

انخفاض درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 20 درجة، والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 19، والصغرى 10.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، 09 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 22 للعظمى، و11 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 21، والصغري 10.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 20 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 21 للعظمى، و14 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 19 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضًا بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “أورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية، أما غاليليو فقد سمّاها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنة.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر، ويظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبًا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضًا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.