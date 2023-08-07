حالة الطقس غدا الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الجنوب مثيرة للرمال.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد، حلايب وشلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد.

ونوهت الأرصاد الجوية إلى أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، و37 محسوسة، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 24 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 35 درجة، والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 25 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى، و30 للصغرى، وعلى محافظة قنا 44 درجة للعظمى، و28 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 45 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 43، والصغرى 28.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 36 للعظمى، و25 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 31 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا.

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير