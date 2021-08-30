حالة الطقس غدا الثلاثاء.. انخفاض في الحرارة وارتفاع في الأمواج لتصل إلى 4 أمتار

تنخفض درجات الحرارة غدا الثلاثاء، لتشهد حالة الطقس أجواء حارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

ونوهت الأرصاد، بأن هناك اضطراب في حركة الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

الطقس غدا في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 21 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.