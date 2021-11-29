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حالة الطقس غدا الثلاثاء.. انخفاض في الحرارة واضطراب بالبحر المتوسط

مائل للبرودة ليلًا
دعاء محمود 3:47 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 3:47 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

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حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 27، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15.

أما شرم الشيخ فالعظمى 30، والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 18.

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الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 16 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 15.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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