حالة الطقس غدا الثلاثاء.. ارتفاع في درجات الحرارة وأتربة عالقة

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري، مع أجواء غائمة جزئيًّا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للدفء نهارًا، أتربة عالقة، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24، والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 12.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 23، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 10.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 28 درجة للعظمى، و10 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 30 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 27، والصغرى 09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.