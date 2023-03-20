حالة الطقس غدا الثلاثاء.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواءً مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 23 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 13 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

على دمنهور العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجات.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 25 للعظمى، و 13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 23، والصغرى 10.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 24 للعظمى، و14 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 20 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد: إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.