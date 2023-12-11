حالة الطقس غدا الثلاثاء.. أمطار رعدية على كافة الأنحاء وأجواء باردة ليلًا

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء، أجواء لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

تتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتسقط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس في سيناء

وتكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحيانا على جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الجنوب.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 21 درجة، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 15 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 21 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 18 درجة، والصغرى 10 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى، و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 22 درجة للعظمى، و11 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 23 للعظمى، و11 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 22 والصغرى 10.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 20 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 21 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 20 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.