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حالة الطقس غدا الاثنين.. معتدل والقاهرة تسجل 28 درجة

اعتدال في البحرين
دعاء محمود 2:37 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 2:37 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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تشهد حالة الطقس، غدًا الاثنين، أجواءً معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

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درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 33، والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 24.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27، والصغرى 18.

درجات الحرارة

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الاثنين، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 28، والصغرى 20.

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نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

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كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

رياح البوارح

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.

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بقلم دعاء محمود

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