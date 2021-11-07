حالة الطقس غدا الاثنين.. مائل للحرارة وشبورة كثيفة على الطرق

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من 5 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شبورة، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 29، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 19. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 30، والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 20.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27، والصغرى 14.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدا الإثنين، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و 19 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 17.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.