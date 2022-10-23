حالة الطقس غدا الاثنين.. مائل للحرارة ورياح نشطة على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة على الصحراء الغربية بنسبة حدوث 30%.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 27، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 25، والصغرى 17.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الاثنين، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى، و19 للصغري.

بينما تسجل محافظة الأقصر 31 للعظمى، و18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 30، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 26 للعظمى و19 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، و17 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى.

لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.