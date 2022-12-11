حالة الطقس غدا الاثنين.. مائل للبرودة ليلًا وأمطار على السواحل

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين، أجواءً معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة صباحًا مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لطيفة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وأضافت الأرصاد أن طقس شمال وجنوب الصعيد، مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 24، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 13.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 24، والصغرى 10.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 26 درجة للعظمى، 10 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 27 للعظمى، و10 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 25، والصغري 09.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 24 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضًا بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “أورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية، أما غاليليو فقد سماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنة.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر، يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبًا، تشيلي والأرجنتين وأستراليا