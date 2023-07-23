حالة الطقس غدا الاثنين.. شديد الحرارة نهارًا والقاهرة تسجل 41 درجة

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الجنوب.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 38 درجة و41 محسوسة، والصغرى 26، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 24 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 37 درجة، والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 42 درجة، والصغرى 24 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الاثنين، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 44 درجة للعظمى، و28 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 44 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 43، والصغرى 27.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 33 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 39 للعظمى، و26 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 33 للعظمى، 25 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

حرائق الغابات في أوروبا الغربية

قالت الأرصاد الجوية، إن هناك انتشار للحرارة الشديدة في دول البرتغال، إسبانيا وفرنسا حتى وصلت إلى المملكة المتحدة، وتزيد الظروف الحارة من مخاطر حرائق الغابات.

وتابعت أنه اندلعت حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك دول أوروبية أخرى من بينها البرتغال وإسبانيا.

وقد كافح رجال الإطفاء مع سلسلة من الحرائق التى اندلعت فى أسبانيا بعد أيام من درجات الحرارة الاستثنائية المرتفعة التي وصلت إلى 45.7 درجة مئوية.

وبالإضافة إلى التهديد المباشر الناجم عن الاحتراق، فهناك خطر أكبر تسببه حرائق الغابات أيضاً، إذ تطلق حرائق الغابات ملوثات ضارة في الغلاف الجوي، منها جزيئات وغازات سامة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية غير الميثان.

ويمكن للجزيئات والغازات المنبعثة من حرق الكتلة الأحيائية أن تُحمل لمسافات طويلة، فتضر بجودة الهواء في مناطق بعيدة.

الأسباب الرئيسية لنشوب حرائق الغابات

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تعد هي الأسباب الجذرية لنشوب الحرائق في الغابات وهم، الأكسجين، الحرارة والوقود، إذ يتحد الأكسجين الذي يوجد في الهواء مع مصدر الوقود ويوفر البيئة المناسبة للاشتعال.

أما الوقود، فهو الشيء الذي يحترق في النار، ويمكن أن يتواجد الوقود في الكثير من الأشكال مثل الأغصان الميتة، الأوراق الذابلة، البلاستيك، القماش، السوائل وغيرهم، وكل نوع من هذه الأنواع يحترق بدرجة مختلفة.

بينما تعد الحرارة العامل الأساسي الذي يربط بين الأكسجين والوقود ويمكن القول أنه بالحرارة يكتمل مثلث النار.