حالة الطقس غدا الاثنين.. حار نهارا وشبورة كثيفة على الطرق ورياح نشطة

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الاثنين، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة معتدلة بالوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، شبورة كثيفة على وسط سيناء، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 20 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الإثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.