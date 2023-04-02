حالة الطقس غدا الاثنين.. حار نهارا ورياح نشطة تصل لحد العاصفة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدًا الاثنين، حارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن هناك أتربة عالقة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للحرارة نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد تصل لحد العاصفة.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 31 درجة، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

على دمنهور العظمى 30 درجة، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 15 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الاثنين، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و18 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 33 للعظمى، و 16 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 31، والصغرى 15.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 31 للعظمى، و18 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.