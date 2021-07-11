حالة الطقس غدا الاثنين.. حار على القاهرة وشبورة صباحا ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين استقرارا في الأحوال الجوية لتسود أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في القاهرة

ونوهت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

الطقس غدا في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة ولكن نشاط حركة الرياح يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الاثنين في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و27 للصغرى، وعلى سوهاج فالعظمى 39 والصغرى 26 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى. درجات الحرارة

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

الحفاظ على برودة المسكن

نوهت الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال ارتفاع درجات الحرارة لابد من اتخاذ عدة إجراءات منها، الحفاظ على برودة مكان المعيشة، فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة 8 و 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد 10 مساء.

كما ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار، و24 درجة مئوية خلال الليل.

استخدم هواء الليل لتبريد المسكن مع فتح جميع النوافذ أثناء الليل وفي الصباح المبكر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل.

تعَلِّيق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحاً أو بعد الظهر، مع الابتعاد عن الحر بقدر المستطاع.