حالة الطقس غدا الاثنين.. حارة نهارًا ونشاط للرياح في المساء

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مساءا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد، بأن هناك شبورة مائية صباحًا خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

ولفتت الأرصاد، إلى أنه يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الجنوب.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 34، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 34، والصغرى 21.

الطقس

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الاثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 39، والصغرى 24.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلاف بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.