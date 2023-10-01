حالة الطقس غدا الاثنين.. أمطار واضطراب في البحرين لتصل الأمواج إلى 3 أمتار

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل الحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 30 درجة، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 22 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 31 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الاثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 35، والصغرى 25.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 31 للعظمى، و23 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 29 للعظمى، 22 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.