حالة الطقس غدا الإثنين.. رياح مثيرة للأتربة على الجنوب واضطراب في البحر الأحمر

تتراجع درجات الحرارة غدا الإثنين، لتشهد حالة الطقس أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس غدا في السواحل

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس غدا في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس غدا في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20.

درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 21 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الإثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة غدا

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الحفاظ على برودة المسكن

نوهت الأرصاد الجوية، بأنه خلال ارتفاع درجات الحرارة لابد من إتخاذ عدة إجراءات منها، الحفاظ على برودة مكان المعيشة، فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة 8 و 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد 10 مساء.

كما ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار، و24 درجة مئوية خلال الليل.

استخدم هواء الليل لتبريد المسكن مع فتح جميع النوافذ وآليات الغلق أثناء الليل وفي الصباح المبكر عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل.

تعَلِّيق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحاً أو بعد الظهر، مع الابتعاد عن الحر بقدر المستطاع.