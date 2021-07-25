حالة الطقس غدا الإثنين.. حار وارتفاع في أمواج البحر المتوسط

تشهد حالة الطقس غدا الإثنين، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري والوجه البحري.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن نشاط حركة الرياح على السواحل يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، مع ارتفاع الرطوبة بقيم من 2 إلى 4 درجات.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

الطقس

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 24 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الإثنين، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

ونوهت الأرصاد، بأن نشاط حركة الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 إلى 2.25 متر.