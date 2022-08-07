حالة الطقس غدا الإثنين.. حار نهارًا وشبورة خفيفة على الطرق الزراعية

تشهد حالة الطقس غدًا الإثنين، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فهي حارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.

أمطار

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 35، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 24.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 37، والصغرى 23.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الإثنين، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 25.

درجات الحرارة والطقس

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

وقالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير.