حالة الطقس غدا الإثنين.. تراجع طفيف في درجات الحرارة وشبورة صباحا

تنخفض درجات الحرارة غدا الإثنين، لتشهد حالة الطقس أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، مع ارتفاع الرطوبة بقيم من 2 إلى 4 درجات.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة رطبة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا. حر

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 21 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الإثنين، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد، تصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.