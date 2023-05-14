حالة الطقس غدا الإثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا الإثنين، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 32 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 16 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الإثنين، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 36 للعظمى، و 20 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 34، والصغرى 20.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمى، و18 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، 17 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.