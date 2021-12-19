حالة الطقس غدا الإثنين.. أمطار رعدية وأجواء شديدة البرودة ليلًا

تشهد حالة الطقس غدًا الإثنين، أجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية، الشرقية، المنوفية).

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، بورسعيد، السلوم، مطروح، كفر الشيخ ودمياط).

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

وتنشط حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على المناطق المكشوفة مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأترية على الشمال.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 15، والصغرى 07، وفي الإسكندرية العظمى 15، والصغري 11.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 09 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 16 والصغرى 07.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الاثنين، في محافظة أسوان 19 درجة للعظمى، و 08 للصغرى، وعلى محافظة قنا 17 درجة للعظمى، و 07 للصغري. درجات الحرارة

بينما تسجل الأقصر 18 للعظمى، و 07 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 16، والصغرى 06.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.75 متر، والرياح جنوبية غربية.