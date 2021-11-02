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حالة الطقس غدا الأربعاء.. مائل للحرارة نهارًا والقاهرة تسجل 29 درجة

شبورة صباحا لطيف ليلا
دعاء محمود 2:42 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 2:42 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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تشهد حالة الطقس غدا الأربعاء، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة صباحا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة صباحا على الطرق، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة على الشمال.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

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درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 29، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 33، والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 23.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31، والصغرى 15.

الطقس غدًا في أسوان

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و 19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 18.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

أنهار الغلاف الجوي

شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين تكاثر للسحب حيث أصبح الطقس غائم طوال الوقت علي أغلب الانحاء كما تساقطت الأمطار بشدة متفاوتة علي مختلف المناطق صاحبها دوي للرعد والبرق.

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وأنهار الغلاف الجوي، هي ظاهرة تعبر عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن يكون محمل بنسبة كبيرة من الرطوبة قادمة من المناطق الاستوائية إلي مناطق العروض الوسطي الأكثر برودة ودائما ما تؤثر علي الجزئي الغربي للقارات بزاوية تنحرف اتجاه اليمين في نصف الكرة الشمالي والعكس في نصف الكرة الجنوبي .

كما لأنهار الغلاف الجوي تصنيفات من حيث الشدة وكمية الأمطار ومدي تأثيرها.

وأنهار الغلاف الجوى عادة ما تؤثر علي جمهورية مصر العربية في فصول الخريف والشتاء والربيع تبعا لحركة التيار النفاث يصاحبه سقوط أمطار علي مختلف الأنحاء.

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بقلم دعاء محمود

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