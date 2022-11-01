حالة الطقس غدا الأربعاء.. مائل للحرارة نهارًا وأمطار على القاهرة والسواحل

تشهد حالة الطقس غدا الأربعاء، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 26، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 18.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 25، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 24، والصغرى 13.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، 18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 30، والصغرى 17.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 26 للعظمى، و19 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، و19 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.