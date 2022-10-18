حالة الطقس غدا الأربعاء.. مائل للحرارة نهارًا وأمطار متوسطة على بعض المناطق

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الجنوب.

وتسقط أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 29، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 27، والصغرى 17.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و21 للصغري.

بينما تسجل محافظة الأقصر 33 للعظمى، و20 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 31، والصغرى 20.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 25 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 29 للعظمى و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 26 للعظمى، و19 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

رياح البوارح

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.