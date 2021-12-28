حالة الطقس غدا الأربعاء.. مائلة للبرودة ورياح مثيرة للرمال

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتنشط حركة الرياح مثيرة للرمال والأترية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 18، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغري 10.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 18، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 05.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، و 07 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 21 للعظمى، و 06 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 20، والصغرى 06.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الانقلاب الشتوى

أول أيام فصل الشتاء فلكيا ويصاحبه أطول ليل وأقصر نهار فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث يصل طول النهار حوالى 10 ساعات ويطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا.

أول أيام الشتاء

كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض فى هذه اللحظة أطول ما يكون، ويستمر معنا فصل الشتاء لمدة 89 يوما.