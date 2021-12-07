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حالة الطقس غدا الأربعاء.. عدم استقرار الأحوال الجوية على جميع الأنحاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأترية
دعاء محمود 5:48 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 5:48 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواء مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

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وتسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 20، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 13.

أما شرم الشيخ فالعظمى 25، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

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الطقس غدًا في دمنهور

درجات الحرارة
درجات الحرارة

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 13 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 08.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، و 11 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى، و 11 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 21، والصغرى 10.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأكدت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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