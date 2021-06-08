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حالة الطقس غدا الأربعاء.. شديد الحرارة نهارًا ورياح نشطة على السواحل

لطيف ليلا
دعاء محمود 4:36 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 4:36 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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ترتفع درجات الحرارة غدا الأربعاء، لتشهد حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس غدا في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من سيناء.

الطقس غدا في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

الطقس شديدة الحرارة
حر

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21.

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أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 19 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 26 درجة.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

التيارات الهوائية في الربيع

في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة والبحر الأحمر وصحراء النوبة وصوب الشمال.

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وكلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد الي شرق البحر الأبيض.

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بقلم دعاء محمود

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