حالة الطقس غدا الأربعاء.. شديد الحرارة نهارًا ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 36، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 20.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 42، والصغرى 23.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

الشفق القطبي يعرف أيضًا بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية، وهو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “أورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية، أما غاليليو فقد سماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنة.

وتظهر هذه الأضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر ويظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين. ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبًا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضًا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.