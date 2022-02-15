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حالة الطقس غدا الأربعاء.. شديدة البرودة ليلًا واضطراب بالبحر الأحمر

نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد
دعاء محمود 8:20 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 8:20 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، شبورة صباحًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

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درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 11.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 18، والصغرى 10 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 19، والصغرى 06.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و09 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 22، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

ظاهرة الودق

تعرف ظاهرة الودق أنها من الظواهر النادرة ولكنها حدثت فى الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التى أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

تعريف ظاهرة الودق

هي ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر ) وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة، وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الأنفجارالصغير).

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بقلم دعاء محمود

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