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حالة الطقس غدا الأربعاء.. شبورة كثيفة صباحا وباردة ليلا

بارد ليلًا
دعاء محمود 7:26 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 7:26 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدا الأربعاء، معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

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درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 24، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 14.

أما شرم الشيخ فالعظمى 27، والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22، والصغرى 11.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و 15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و 13 للصغري.

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بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى، و 13 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 26، والصغرى 14.

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

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بقلم دعاء محمود

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