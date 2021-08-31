حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار وشبورة خفيفة صباحا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الأربعاء، حارة نهارًا، وشبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

ونوهت الأرصاد، إلى أن هناك اضطراب في حركة الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 21 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

المزارعين

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي :

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لانها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

تقليل كمية المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحراري.