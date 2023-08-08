حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار وأمطار على جنوب الصعيد

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الجنوب مثيرة للرمال.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد، حلايب وشلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد.

ونوهت الأرصاد الجوية إلى أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 34 درجة، و36 محسوسة، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 24 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 34 درجة، والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 36 درجة، والصغرى 24 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى، و30 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى، و28 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 45 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 40، والصغرى 27.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمى، و25 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 32 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.