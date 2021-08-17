حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار نهارًا وشبورة مع نشاط للرياح على القاهرة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدا الأربعاء، تكون حارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، وشبورة صباحا على الطرق، والرياح نشطة.

الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

ونوهت الأرصاد، إلى أن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المتوقعة في الظل.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 22 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.