حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار نهارًا وشبورة على الطرق

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 31 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 30 درجة، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 34 للعظمى، و 20 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 33، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 31 للعظمى، و19 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.