حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار نهارًا ورياح نشطة في المساء

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فهي حارّة رطبة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

شبورة مائية

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما تنشط الرياح مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 35، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 25.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 34، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 39، والصغرى 23.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و26 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 25.

درجات الحرارة والطقس

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب على ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الآخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.