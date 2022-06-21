حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار نهارًا ورياح نشطة أحيانًا في المساء على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلاً، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 35، والصغرى 20.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمى، و26 للصغرى، وسوهاج العظمى 36، والصغرى 25.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الصيف

بدأ فصل الصيف أولى أيامه منذ أمس الاثنين، ليعلن إنتهاء فصل الربيع في 20 يونيو ويستمر لمدة 3 أشهر، ويقع فصل الصيف بين فصلي الربيع والخريف في ترتيب الفصول الأربعة.

وأفادت الأرصاد، بأن فصل الصيف يعد أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيامه بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتتوقع الأرصاد، أن يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.