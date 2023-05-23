حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار نهارا والرياح نشطة على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 33 درجة، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 18 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 32 درجة، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و24 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 33 للعظمى، و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، 18 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

الباروجراف

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.