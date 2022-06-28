حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار نهارًا وارتفاع نسب الرطوبة

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

نسب الرطوبة

ونوّهت الأرصاد الجوية بارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 23.

درجات الحرارة

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 39، والصغرى 21.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 39 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسي مطروح 29 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

وأكدت الأرصاد، أن هناك اختلافًا بين الحرارة المقيسة (المعلَنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلَنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان فتتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة في الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.