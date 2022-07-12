حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار نهارًا وارتفاع في الأمواج

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواء حارة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة رطبة نهارًا، شبورة خفيفة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا في المساء.

شبورة مائية

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً في المساء على الشمال.

نسب الرطوبة

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

كما يؤدي نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط إلى ارتفاع الأمواج بقيم من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 25.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36، والصغرى 22.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 25.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و24 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.