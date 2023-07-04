حالة الطقس غدا الأربعاء.. حار نهارا وارتفاع في نسب الرطوبة

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 34 درجة، والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 23 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 32 درجة، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 25 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و26 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 25.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمى، و24 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، 23 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ظاهرة النينيو المناخية

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأنه تطورت ظروف ظاهرة النينيو في المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

لتمهد الطريق لحدوث ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

وأوضحت أن هناك احتمالاً بنسبة 90 % لاستمرار ظاهرة النينيو خلال النصف الثاني من عام 2023.

وقال الأمين العام للمنظمة البروفيسور بيتيري تالاس: “إن ظهور ظاهرة النينيو سيزيد كثيراً من احتمال تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة.

وإحداث المزيد من الحرارة الشديدة في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات.”

وتحدث ظاهرة النينيو في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر النوبات عادةً من تسعة إلى 12 شهراً.

وهي نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي ويقترن بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المناطق الاستوائية.

ولكنه يحدث في سياق تغير مناخي ناجم عن الأنشطة البشرية.

وتحسباً لظاهرة النينيو، توقع تقرير صادر عن المنظمة (WMO) في مايو أن هناك احتمالاً بنسبة 98% بأن تكون سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة.

وفترة السنوات الخمس ككل، هي الأدفأ على الإطلاق، محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2016 عندما كانت ظاهرة النينيو قوية بشكل استثنائي.

تقترن ظاهرة النينيو عادة بزيادة هطول الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية في أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الأفريقي ووسط آسيا.

وفي المقابل، من شأن ظاهرة النينيو أن تتسبب أيضاً في حدوث موجات جفاف شديدة فوق أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من المناطق الجنوبية من آسيا وأمريكا الوسطى والمناطق الشمالية من أمريكا الجنوبية.

وخلال فصل الصيف الشمالي، يمكن لمياه النينيو الدافئة أن تغذي الأعاصير في وسط/ شرق المحيط الهادئ، بينما يمكن أن تعيق تكوين الأعاصير في حوض المحيط الأطلسي.