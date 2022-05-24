حالة الطقس غدا الأربعاء.. حارة نهارا والقاهرة تسجل 34 درجة للعظمى

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 18.

درجات الحرارة

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 18.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 22.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات آسيا، وأفريقيا وأوروبا.

يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.