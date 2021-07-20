حالة الطقس غدا الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى .. حار رطب واضطراب بالبحر الأحمر

تشهد حالة الطقس غدا الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحي، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مما يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

الطقس غدا في سيناء

بينما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد وتضم حلايب وشلاتين وأبو سمبل. حالة الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24.

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 23 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 42 والصغري 26 درجة. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.