حالة الطقس غدا الأربعاء.. انخفاض في درجات الحرارة واضطراب بحركة الملاحة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، بأن حالة الطقس على السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، شبورة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 23، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 15.

أما شرم الشيخ فالعظمى 27، والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 15.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 22، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و 12 للصغرى. درجات الحرارة

بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى، و 12 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 15.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.