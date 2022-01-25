حالة الطقس غدا الأربعاء.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديدة البرودة على جميع الأنحاء.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحري شديدة البرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، ومحافظات الغربية، والشرقية، والمنوفية.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فشديدة البرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد يصاحبها حبّات البرد على الإسكندرية، مطروح، السلوم، البحيرة، كفر الشيخ والدقهلية.

أمطار

كما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد يصاحبها حبات البرد على دمياط، بورسعيد والعريش.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح نشطة.

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس شديد البرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 12، والصغرى 06، وفي الإسكندرية العظمى 13، والصغرى 09.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 12، والصغرى 07 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 12، والصغرى 03.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 18 درجة للعظمى، و07 للصغرى، وعلى محافظة قنا 18 درجة للعظمى، و05 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 18 للعظمى، و06 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 15، والصغرى 04.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة جدًّا، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.