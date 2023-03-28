حالة الطقس غدا الأربعاء.. أمطار واضطراب في الملاحة البحرية

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 22 درجة، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 14 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

على دمنهور العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 22 درجة، والصغرى 11 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 33 للعظمى، و 15 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 29، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 22 للعظمى، و14 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 20 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.