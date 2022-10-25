حالة الطقس غدا الأربعاء.. أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والصعيد ومائل للبرودة ليلًا

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أمطار خفيفة على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 27، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 19.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 27، والصغرى 15.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و19 للصغرى

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 29، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 25 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 26 للعظمى، و18 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 26 للعظمى، و18 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

فصل الخريف

بدأ فصل الخريف لعام 2022 في مصر، فلكيًّا اليوم الجمعة، ويستمر هذا الفصل لنحو 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الخريف يعدّ أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية، فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

مميزات الاعتدال الخريفي

أفادت الأرصاد الجوية بأنه خلال فصل الخريف يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية.

ويبدأ الليل بالزيادة، والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

تشرق الشمس من الشرق تمامًا، وتغرب من جهة الغرب تمامًا، ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الأربعة.