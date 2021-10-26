حالة الطقس غدا الأربعاء.. أمطار خفيفة رعدية وبرودة آخر الليل

تشهد حالة الطقس، غدًا الأربعاء، أجواء معتدلة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 29، والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28، والصغرى 17. درجات الحرارة والطقس

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و 19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى، و 17 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 31، والصغرى 16.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

مركز القاهرة الإقليمي للإشعاع الشمسي

يعتبر المركز الإقليمي للإشعاع الشمسي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحد المراكز الإقليمية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويمتلك المركز 3 أجهزة مطلقة (absolute radiometers) لقياس الإشعاع الشمسي المباشر.

يشرف مركز القاهرة الإقليمي للإشعاع الشمسي علي شبكة محطات قياس الاشعاع الشمسي الجمهورية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية كما مبين بالصورة الأولي.

تتكون هذه الشبكة من 11 محطة و يجري الان تطوير وتحديث المحطات وزيادة الشبكة لتصل الى 17 محطة موزعه جغرافيا على جميع انحاء الجمهورية تقوم بقياسات مكونات الاشعاع الشمسي ( الاشعاع الكلي – الاشعاع المباشر – الاشعة فوق البنفسجيه- مدة سطوع الشمس)

يوجد بالمركز معمل فني خاص ذات معايير دولية يقوم بأعمال معايرة وصيانة وإصلاح اجهزة الاشعاع العامله فى هذه الشبكة كذلك احلال واستبدال لعناصر القياس.

يستقبل قسم البيانات التابع للمركز بيانات هذه المحطات حيث يراجعها ويدققها وقوم بحسابها لتكون جاهزة للاستخدام فى مجالات البحث المختلفه ويتم اذاعة هذه البيانات لمراكز البيانات الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للارصاد الجوية.

*- يقدم المركز خدمة المعايرة لجميع الجهات التي تمتلك اجهزة لقياس الاشعاع بالدولة.

*- يقدم المركز خدمة التدريب علي عمليات رصد الاشعاع وكيفية العناية وضبط هذه الاجهزة.

*- توفير بيانات الاشعاع الشمسي للباحثين وطلاب الجامعات ومراكز دعم واتخاذ القرار.

حصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تجديد اعتماد المركز الإقليمي للإشعاع التابع للهيئة كمركز إقليمي معتمد بقارة إفريقيا من خلال المشاركة في تصنيف المعايير والمواصفات الدولية الذى يقام كل خمس سنوات في مدينة دافوس بسويسرا طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).